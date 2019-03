Magnussen er glad for at være tilbage på Formel 1-banen

Selv om fredagens træning blev en blandet fornøjelse for Kevin Magnussen, er han glad for at være i gang igen.

Den danske racerkører Kevin Magnussen er glad for endelig at være tilbage på banen efter en "lang" pause over vinteren.

Det fortæller den smilende dansker blot få meter fra racerbanen i Melbourne, Australien efter fredagens to testkørsler i Alfred Park.

- Det er dejligt at være i gang igen og mærke stemningen. Det har været en lang pause, lyder det fra Magnussen.

Den første træningsdag blev ellers en blandet fornøjelse for danskeren, der tidligt fredag morgen dansk tid sluttede som henholdsvis nummer 9 og 12.

I første testløb var danskeren hurtigere end holdkammeraten Romain Grosjean. Men i træningen efter var rollerne byttet rundt. Her tog Grosjean en 10.-plads, mens Magnussen blev skubbet ud af top-10.

I den anden træning kørte danskeren 27 omgange om den 5,3 kilometer lange bane, hvilket var færrest af alle. Hans hurtigste omgangstid lød på 1 minut og 23,988 sekunder.

- Vi forventede, at midterfeltet ville være tæt, og det var det. Det er så tæt, at vi taler om, at fem-seks tiendedele afgør det for os, vurderer Kevin Magnussen.

Racerkøreren vil helst ikke spå for meget om kvalificeringsløbet lørdag eller grandprixet søndag, men han er generelt tilfreds med dagens testresultater.

- Jeg tror ikke, vi er langt fra eller langt foran vores konkurrenter i "best of the rest", men topholdene er stadig langt foran os.

- Det bliver spændende at se, hvordan det går til kvalifikationen i morgen. Alt kan ske, siger den danske racerkører.

Samme melding kommer fra Haas' manager, Günther Steiner, der fortsat satser på at ende på en 4.-, 5.-, eller 6.-plads i løbet.

- Der er ingen grund til at spekulere for meget i, hvordan det gik. Midterfeltet er tæt, og alt kan ske, men jeg vil stadig skyde os til at ligge mellem en 4.- og 6.-plads, siger manageren.

Den forsvarende verdensmester, Mercedes-køreren Lewis Hamilton, toppede stillingen i begge træninger fredag.

Ferraris Sebastian Vettel og Charles Leclerc tog de efterfølgende pladser i første træning, mens Valtteri Bottas (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) fulgte efter verdensmesteren i anden.

Lørdag venter endnu et træningsløb for kørerne, inden det går løs med kvalifikationen, der starter klokken syv dansk tid.

Søndag kulminerer det hele, når grandprixet skydes i gang klokken 06:10 dansk tid.