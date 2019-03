Magnussen efter kvalifikation: Forventninger er indfriet

Solen er gået på hæld i australske Melbourne, men stemningen foran Haas' garage ved Formel 1-banen i Albert Park fortsætter med at være i top.

Det skyldes ikke mindst, at holdets forhåbninger om en god kvalifikation i den grad blev indfriet, da holdets to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, tidligere lørdag kørte sig til henholdsvis en syvende- og en sjetteplads.

- Jeg er rigtig glad og tilfreds med starten på denne sæson. Vi har været meget håbefulde omkring vores potentiale, og forventningerne er blevet indfriet, siger Kevin Magnussen.

Franske Grosjean satte tiden 1 minut og 21,826 sekunder, mens Magnussen var lige i hælene og kørte i 1 minut og 22,099 sekunder.

Det er mere end et sekund hurtigere end danskerens tid på samme bane sidste år. Dengang satte han tiden 1 minut og 23,187 sekunder.

En god start på Formel 1-sæsonen 2019 har været vigtig for Haas, men det er alt for tidligt at spå om, hvordan det kommer til at gå resten af sæsonen, lyder det fra Magnussen:

- Vi har fået en rigtig god start og nogle rigtig gode startplaceringer, men det er kun det første løb i sæsonen, og vi har en lang sæson foran os, siger han.