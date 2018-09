Magnussen efter femteplads: Det er som pole position

En femteplads i lørdagens Formel 1-kvalifikation for Kevin Magnussen og Haas er det optimale udbytte.

Og når danskeren starter i samme position i søndagens russiske grand prix i Sotji, er det som en pole position for det lille hold.

- Lige nu er vi "the best of the rest", og det er pole position for os. Kan vi komme hjem som best of the rest søndag, har det været en perfekt weekend, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han har netop forlænget sin kontrakt med Haas, og i kvalifikationen kom både han og den ligeledes forlængede teamkollega, Romain Grosjean, sikkert videre til Q3.

Her kiksede franskmanden dog og satte kun niendebedste tid, mens Kevin Magnussen timede sin indsats perfekt og i allersidste forsøg drønede ind på femtepladsen.

Undervejs kom han dog gevaldigt i tvivl om omgangens styrke.

- Jeg var ret nervøs for, at omgangen ikke var god nok. Jeg lavede en fejl i sving 2 og kom lidt for langt ud over den lille curb, der sidder på ydersiden, og normalt mister du tid, når du rammer den.

- Men jeg prøvede at holde hovedet koldt og køre en god omgang derfra, siger Magnussen til TV3+.

Han afviser, at man kan tale om et comeback til topformen efter tre mindre gode kvalifikationer og grandprixer.

Tanker om krise har aldrig været en del af hans bevidsthed, fastslår han.

I løbet søndag skal han forvente angreb bagfra, da en del stærke kørere starter langt tilbage på grund af straf for udskiftning af dele på bilen.