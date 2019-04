Magnussen efter 13.-plads: Vi mangler farten

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) ærgrer sig over, at hans Formel 1-racer ikke kunne følge med konkurrenterne i søndagens grandprix i Shanghai.

Danskeren endte på 13.-pladsen, efter at han startede på en niendeplads ovenpå en lovende kvalifikation lørdag.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan omsætte farten fra tidtagningen (kvalifikationen, red.) til løbet. Det må vi arbejde på, siger Kevin Magnussen til 3+.

- Der var ikke så meget at gøre i dag. Vi havde ikke farten.

Holdkammeraten Romain Grosjean overhalede kort efter starten danskeren, der også måtte se Sergio Perez (Racing Point) stryge forbi ham allerede på første omgang.

Grosjean var tættest på at havne i pointene, men franskmanden måtte til sidst tage til takke med en 11.-plads.

Kevin Magnussen ved umiddelbart ikke, hvad de to kørere kunne have gjort anderledes.

- Ikke rigtig. Vi var ikke hurtige nok, så jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort anderledes, siger danskeren.

Magnussen har dog på fornemmelsen, at der er mere i Haas-raceren, end det som holdet har fået vist i Shanghai og Bahrain for to uger siden.

I samtlige tre grandprixer i 2019 er det lykkedes Haas at gøre det godt i kvalifikationerne. I Melbourne, Bahrain og Shanghai har holdets to racere kørt sig i Q3, som er for de ti bedste kørere i kvalifikationen.

- Vi har fået begge biler i Q3, så bilen kan ikke være helt skidt, men den fungerer ikke helt i "løbspace", og det skal vi have styr på. Det er det vigtigste, siger Magnussen.

Romain Grosjean har samme fornemmelse som danskeren.

- Jeg ved ikke, hvad årsagen er. Det skal vi finde ud af. Om lørdagen kører vi godt, men det er om søndagen, at man scorer point, siger franskmanden til 3+.

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt grandprixet i Shanghai og topper VM-stillingen foran holdkammeraten Valtteri Bottas.

Kevin Magnussen har otte point i VM-stillingen, mens Grosjean fortsat er uden point.