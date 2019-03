Magnussen: Nye Formel 1-regler kommer kun de bedste til gode

Som noget helt nyt i Formel 1-sæsonen 2019 får køreren med den hurtigste omgang i grandprixet et bonuspoint, hvis han samtidig er blandt de ti hurtigste i løbet.

Men ændringen af reglerne er unødvendig og kommer kun de bedste hold til gode, mener den danske racerkører Kevin Magnussen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at der bliver delt point ud, som vi ikke kommer til at kunne få.

- Ændringen er lidt unødvendigt, og som jeg ser det, er det mere eller mindre tilfældigt, hvem der får pointet. Det giver ingen mening, siger Kevin Magnussen forud for sæsonens første løb i Melbourne, Australien.

Regelændringen får muligvis nogle Formel 1-hold til at ændre strategi, mens andre måske vurderer, at præmien er for lille i forhold til risikoen ved at brænde ud for tidligt eller bruge for meget brændstof.

For Kevin Magnussen og resten af Haas-teamet betyder ændringen dog ikke det store.

- Det kommer ikke rigtig til at ændre noget for os. Vi kan ikke både være i top-10 og samtidig sætte hurtigste omgang, forklarer Magnussen.

Sidste år endte sæsonpremieren i Melbourne som en stor nedtur for Haas, da Kevin Magnussen og holdkammeraten Romain Grosjean begge blev sendt på banen med løse hjul efter et pitstop.

De to kørere lå placeret som nummer fire og fem i grandprixet, da de måtte opgive at fortsætte.

Det var en stor skuffelse for hele holdet, som over vinteren har arbejdet hårdt på ikke at komme til at gentage fejlen i år.

- Der er en stor forventning om ikke at lave samme fejl igen. Jeg har en stor tiltro til, at der er blevet arbejdet på nogle områder, som gerne skulle sikre, at vi ikke laver samme fejl igen, siger Kevin Magnussen.

Testkørslerne i den spanske by Barcelona for to uger siden gik rigtig godt, og Haas er i bedre form end nogensinde, vurderer danskeren.

- Vi skal oppe vores game, hvis vi vil blive ved med at kæmpe mod de store drenge. Men jeg er meget tilfreds med det, vi har udrettet over vinteren.

- Vi havde nogle gode test i Barcelona, som vi er meget tilfredse med. Bilerne har gjort det godt, og jeg er håbefuld, men om det er nok, må tiden vise, siger Kevin Magnussen.

Racerkøreren sluttede sidste sæson som samlet nummer ni. I år håber han at kunne kravle et par pladser frem i tabellen.