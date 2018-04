Magnussen: 11.-plads er ikke et dårligt udgangspunkt

Formel 1-køreren Kevin Magnussen er ærgerlig over, at han ikke fik mulighed for at køre med om startplaceringerne i top-10 under lørdagens kvalifikation til søndagens grandprix i Shanghai.

Danskeren var 0,016 sekunder fra at køre med i den afgørende kvalifikationsrunde, men samtidig er han ikke helt ked af at skulle starte som nummer 11 søndag.

Det siger Kevin Magnussen til tv-kanalen 3+ efter lørdagens kvalifikation.

- 11.-pladsen er ikke så dårlig at starte fra, for vi kan vælge de dæk, vi skal starte på, siger han.

- Ultra-soft kan blive svært at få til at holde. Hvis man ikke kan få det til at holde, er det en fordel at starte på soft-dækket, siger han.

Danskeren henviser til, at kørerne i top-10 er tvunget til at starte søndagens grandprix på ultra-soft-dæk, der er blødere og hurtigere, men har en kortere holdbarhed.

Selv om der altså kan være en lille fordel ved at starte på 11.-pladsen, er danskeren stadigvæk ærgerlig over, at han ikke fik mulighed for at gentage placeringerne fra de tre træninger op til kvalifikationen, hvor han var i top-7 i alle tre.

- Det er selvfølgelig stadigvæk irriterende, for jeg følte, at vi havde god fart i dækkene og godt kunne have været med i Q3.

- Jeg var nødt til at køre langsomt i den tredje sektor, og jeg mistede den varme, jeg skulle have i dækkene.

- Det er tæt i Formel 1, og det var ikke en perfekt kvalifikation fra vores side. Men som sagt er 11.-pladsen ikke dårlig at starte fra, jeg ville bare gerne have set, hvad vi kunne have opnået med en perfekt kvalifikation, siger Magnussen til 3+.

Danskeren starter lige bag Haas-kollega Romain Grosjean.