Mads Mensah: Jeg har spillet større kampe

Hamburg: Mads Mensah er iskold før fredagens semifinale.

- Det er ikke min største kamp til dato. Det er OL-finalen i Rio. Men hvis vi slår franskmændene, vil VM-finalen på søndag komme med i puljen af mine største kampe, siger Mads Mensah.

- Jeg har ikke været klubkammerat med nogen af franskmændene, og jeg har ikke noget specielt kendskab til nogen af dem. Vi var sammen på Guadeloupe, men vi holdt os mest for os selv. Vi havde to fester sammen, men det spillede ingen større rolle.

- Jeg har stor respekt for franskmændene. De er afsindigt gode alle 16. Det bedste bevis er dem, der ikke er med.

- Jeg synes, vi har spillet fint i otte kampe i Herning, men nu skal vi gøre arbejdet færdigt. Nu er det pludselig neutral bane mod franskmændene, men vi må bevise, at vi også kan vinde uden at have et stort hjemmepublikum i ryggen.

Mads Mensah blev spurgt, hvordan han oplever Nikolaj Jacobsen som træner.

- Han er god til at få meget ud af sine spillere, og han er god til at være en del af holdet uden at være det, forstået på den måde, at han bevarer respekten, siger Mads Mensah.

Han blev bedt om at sammenligne Nikolaj Jacobsen med andre trænere.

- Det kan jeg ikke, for jeg har ikke haft andre trænere i de sidste syv år, lød svaret fra Mensah.