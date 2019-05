SønderjyskE: Mads Lund og SønderjyskE Ishockey har lavet endnu en kontraktforlængelse, så Vojens-knægten efter sommerferien er klar til sin 16. sæson i SønderjyskE. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mads Lund har været en del af ligaholdet i Vojens, siden han debuterede som 15-årig i 2004, og efter sommerferien tager nu 30-årige Mads Lund endnu en sæson.

- Han har været med i alle årene, og vi er glade for, at han tager endnu et år her i Vojens. Han har stadig sult, lyst og tid til at give det et år mere på fuld knald, siger sportschef Kim Lykkeskov i pressemeddelelsen.

- Han er en vigtig og efterhånden også rutineret spiller på holdet, og det betyder også, at han kan hjælpe de unge spillere, der kommer ind. Derfor er vi også glade for, at han tager endnu en omgang med holdet.

Mads Lund har det seneste år både været familiefar og ishockeyspiller, og efter en god sæson med SønderjyskE er han kommet frem til, at han fortsat godt kan forene de to ting.

- Der er mange overvejelser, når man vælger at skrive en kontrakt, og i mit tilfælde har det handlet meget om samværet med min datter. Vi er til tider meget væk på nogle trælse tider af døgnet i løbet af sæsonen, når du har et barn, men da jeg kom frem til, at jeg i hvert fald har et år mere i mig, var valget ikke så svært, for SønderjyskE er den eneste klub, jeg vil spille for, siger Mads Lund i pressemeddelelsen.