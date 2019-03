Mads Hvilsom forlader SønderjyskE

SønderjyskE: Mads Hvilsom har de seneste måneder ikke lignet en spiller med en fremtid i SønderjyskE, og nu er det officielt, at den 26-årige angriber forlader de lyseblå.

Hobro IK oplyser i en pressemeddelse, at Hvilsom har skrevet under på en treårig aftale fra sommeren 2019, hvor hans nuværende aftale med EfB og lejeaftalen med SønderjyskE udløber.

- Da jeg forlod Hobro IK, gik der ikke lang tid, før jeg fandt ud af, hvad jeg faktisk var en del af. Jeg havde en rigtig god tid i Hobro, og jeg har også fuldt klubben tæt, mens jeg har været væk. Det har været helt naturligt for mig, og jeg har altid håbet, jeg kunne komme tilbage på et tidspunkt. Det lykkedes så nu, hvilket jeg er vildt glad for. Jeg glæder mig helt vildt til at komme tilbage til sommer, siger Mads Hvilsom i pressemeddelelsen.

Mads Hvilsom var med, da Hobro rykkede op i superligaen for første gang. Senere blev han solgt til Eintracht Braunschweig.

Hvilsom indledte denne sæson i et fast partnerskab med Mart Lieder i angrebet, men siden september er han på nær en enkelt kamp kun blevet brugt som indskifter. Siden nytår er det kun blevet til 19 minutter på banen. Dem fik han i kampen mod EfB.