Måltørke i Esbjerg: Petre har søgt selvtilliden på træningsbanen

Adrian Petre og EfB er i scoringskrise efter blot et mål i fem kampe. Rumæneren, der stadig har det svært med at være enlig spidsangriber, tror på, det ændrer sig i søndagens superligakamp mod OB.

EfB: Måske vil det være en god idé, hvis de tre EfB-målmænd lige har haft filet neglene de seneste dage.

Hvis Jeppe Højbjerg, Mathias Rosenørn og Mads Kikkenborg lige har ladet et par ekstra afslutninger fra truppens offensive spillere slippe forbi fingerspidserne og videre i mål.

For i en tid, hvor EfB'erne blot har scoret et sølle mål i sæsonens første fem kampe - tre i superligaen og to i Europa League-kvalifikationen - har afslutterne mere end nogensinde før brug for medgang. Brug for selvtillid.

Og i den seneste tid har de kun kunnet finde den på træningsbanen.

Angriber Adrian Petre udpensler problemet som, voksede i returkampen mod Shakhtyor Soligorsk torsdag aften, hvor EfB skulle vende modgangen, men spillede 0-0.

- Det var en stor skuffelse for os, for vi troede, vi kunne vinde den anden kamp. Vi kunne have scoret to mål, for vi havde mange chancer. Det lykkedes ikke med målene, og det er et problem for os, men vi må arbejde med det, og jeg tror, det vil blive bedre og bedre i de næste kampe, forsikrer Adrian Petre.

Og så peger han på træningsbanen som stedet, hvor løsningen på EfB's trængsler skal findes.

- Det meste kan bearbejdes mentalt til træning, for til træning er det ikke det samme som i kamp. Mentalt skal man arbejde med det, for vi skal være fokuserede og skarpe på de chancer, vi får. Sådan er fodbold. Nogle gange går bolden bare ind ud af ingenting, uden at man forventer det.

- Som jeg sagde, arbejder vi mentalt med det, for det er et problem.

Hvordan gør man det?

- Jeg siger til mig selv, at jeg bare skal se på de chancer, jeg har haft og øve mig mere til træning. Men som jeg sagde, er det anderledes til træning, men når man ser til træning, at man kan score, vokser selvtilliden igen, og så kan det også lade sig gøre i kampene. Det er en skidt periode nu, hvor vi ikke kan score, men vi kan ikke tillade os at klage over det. Vi skal arbejde, pointerer han.