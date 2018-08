Lars Høgh er under behandling for kræft. I sommer var han med fodboldlandsholdet til VM i Rusland.

Fodboldlandsholdets målmandstræner, Lars Høgh, drosler af triste årsager ned på trænergerningen i den kommende periode.

Den 59-årige tidligere topmålmand er blevet ramt af kræft og er i gang med et behandlingsforløb. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) og superligaklubben Brøndby, der også har Lars Høgh som en af klubbens målmandstrænere.

- Vi sender vores bedste hilsner til Lars og hans familie i en svær tid. Vi glæder os til at se ham tilbage i lejren, når han er klar igen, siger landstræner Åge Hareide.

Også Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, ønsker Lars Høgh god bedring.

- Alle i Brøndby IF er berørte af den svære situation, som Lars og hans familie er igennem, og vi håber alle, at Lars kommer godt igennem denne svære periode.

- Jeg har kendt Lars i en menneskealder, og såvel fagligt som personligt er han et enestående menneske, siger Troels Bech.

- Lars har udviklet målmandsgerningen i Danmark som ingen anden igennem de sidste tyve år, og så er han et af de varmeste og rareste mennesker, jeg kender, der altid har tid til en snak om andet end fodbold. Vi sender alle vores tanker og støtte til Lars og hans familie, tilføjer sportsdirektøren.

Lars Høgh var i sommer med det danske landshold til VM-slutrunden i Rusland, hvor han på sin vanligt humørfyldte facon pressede Kasper Schmeichel og de øvrige i målmandsteamet til toppræstationer.

Før han kastede sig over trænergerningen, var Lars Høgh selv målmand på topniveau, og han var blandt andet med for Danmark ved VM i 1986, hvor han blev passeret fem gange i 1-5-nederlaget i ottendedelsfinalen mod Spanien.

Fynboen er en legende i OB, som han spillede for i hele sin professionelle karriere. Her oplevede han både at blive danmarksmester og var med til at slå Real Madrid ud af Uefa Cuppen.

Han indtog også en kedelig rolle under en superligakamp i Aarhus, hvor AGF-målmandskollegaen Lars Windfeld formåede at score på et udspark.

Lars Høgh ønsker ikke at udtale sig om sygdommen og beder om ro omkring sin behandling og sin familie.