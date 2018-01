Målmand stopper i SønderjyskE

Tredjemålmand i SønderjyskE Fodbold, Patrick Born, har valgt at satse på sin civile karriere, og SønderjyskE og 23-årige Born er derfor blevet enige om at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Patrick Born er blevet færdiguddannet som fysioterapeut, og det har nu åbnet op for en jobmulighed, som SønderjyskE ikke vil stå i vejen for.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, da vi har været rigtig glade for Patrick, men da han kom til mig med ønsket om at ville tage imod et opstået jobtilbud som fysioterapeut, valgte vi at være løsningsorienteret for at hjælpe Patrick videre. Jeg ønsker Patrick alt det bedste fremover, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

I to omgange har Patrick Born været tilknyttet SønderjyskE. Efter et ophold i Middelfart kom sønderjyden for et år siden tilbage til Haderslev-klubben, hvor han i denne sæson har været gardering for Sebastian Mielitz og Lukas Fernandes.