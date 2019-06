Målmageren Højbjerg: Fik vist man kan regne med mig

Midtbanespilleren Pierre-Emile Højbjerg skulle bruge omkring fire minutter på banen, før han åbnede scoringen, da Danmarks fodboldlandshold fredag aften spillede 1-1 mod Irland i en EM-kvalifikationskamp i Parken.

Den indskiftede målscorer fik med scoringen og sin energi sendt et signal om, at Åge Hareide trygt kan stole på Højbjerg, hvis nordmanden går med overvejelser om taktiske justeringer inden mandagens kvalifikationskamp mod Georgien.

- Det vigtigste er, at træneren og holdet ved, at uanset hvad er jeg der for dem. Jeg er der for at bakke op, og jeg er der for at hjælpe, uanset om jeg spiller fem eller ti minutter.

- Jeg skal bare fyre den af, når jeg får chancen. Det er nemmere at vifte med flaget, når man har scoret, men jeg vil yde det samme igen næste gang. Ja, jeg synes, det var god reklame, siger Højbjerg.

Han vil dog ikke forvente, at der venter mere spilletid mandag mod Georgien.

Med pointtabet mod Irland er Danmarks vej til EM blevet sværere, vurderer Højbjerg.

Danmark har to point for to kampe, Schweiz har fire point for to kampe, mens irerne topper gruppen med syv point for tre kampe.

Gruppens to bedste hold efter de otte spillerunder kommer med til EM.

- Jeg ville gerne have haft tre point, så vi havde været et internt skridt foran Irland i gruppen, men det skete ikke.

- Irland viste sig fra en okay side, og vi lukkede dem ind i kampen til sidst og også ind i kvalifikationsgruppen. Det er fakta, men fakta er også, at vi stadig selv kan afgøre det.

- Er det lidt sværere end før kampen? Ja. Men er det stadigvæk muligt? Ja, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Målet mod Irlands var hans tredje på landsholdet.