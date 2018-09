Måling: Rigtigt at gennemføre kamp med vikarlandshold

Det var rigtigt af Dansk Boldspil-Union og de involverede spillere at afvikle onsdagens venskabskamp mod Slovakiet med spillere fra de lavere rækker - også selv om der er konflikt.

Det viser en måling fra Voxmeter for Ritzau.

På to spørgsmål om afviklingen af kampen mod Slovakiet er opbakningen dominerende.

Tallene baserer sig på en webmåling med 1000 respondenter indsamlet 6. og 7. september.

Halvdelen af svarene er indhentet før det midlertidige forlig i fodboldkonflikten, og den anden halvdel efter indgåelsen af den midlertidige aftale.

Det første spørgsmål lyder: "Var det efter din mening rigtigt at stille op med debutanter til landskampen mod Slovakiet, eller skulle kampen hellere have været aflyst?"

48,8 procent af de adspurgte mener, at det var rigtigt at afvikle kampen med vikarlandsholdet. For mænd alene er 53,9 procent for afviklingen.

26,5 procent af den samlede mængde deltagere mener, at kampen skulle have været aflyst, og 24,7 svarer "ved ikke".

Et opfølgende spørgsmål lyder: "Var det efter din mening i orden, at debutanterne stillede op til landskamp mod Slovakiet, mens de sædvanlige landsholdsspillere ligger i konflikt med DBU?"

Til det svarer 55 procent "ja", mens 24,3 procent af de adspurgte svarer "nej".

Cirka hver femte "ved ikke".

Siden januar har Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen forhandlet om en ny landsholdsaftale, da den tidligere aftale udløb efter VM-slutrunden.

Det har ført til en konflikt, som medførte, at Danmark onsdag var repræsenteret af amatørspillere i testkampen på udebane mod Slovakiet.

Efter kampen mod Slovakiet udsendte vikarspilleren Daniel Holm et tweet med teksten, "jeg var 23 år, da jeg fik debut for A-landsholdet".

Til det svarede landsholdsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen ifølge Ekstra Bladet med et angiveligt sarkastisk "tillykke".

Det fremkaldte kritiske reaktioner fra andre brugere, og Jørgensens tweet er ikke længere at finde på hans konto.

Søndag er de sædvanlige landsholdsspillere tilbage i kamp, efter konfliktens parter torsdag aften indgik en midlertidig aftale, der sikrer, at Danmark kan stille med et konkurrencedygtigt hold mod Gareth Bale og de øvrige walisere i Nations League.