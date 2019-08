Målfarlig wingback scorede igen i ny Kolding IF-sejr

Kolding IF fordoblede søndag pointtotalen efter en ny sejr i 1. division. Morten Hansen og Jeppe Hansen scorede målene, da KIF vandt 2-0 i Næstved.

Kolding IF: Det var det, de havde drømt om, sagde cheftræner Anders Jensen, da Kolding IF i sidste uge fik tre point i premieren i 1. division. Søndag blev starten på sæsonen dobbelt så god, da Kolding IF endnu en gang tog tre point. 0-2 stod der på måltavlen, da kampen var færdig. Heldigvis var Kolding IF udehold og kunne rejse hjem fra Næstved med en ny sejr. Koldingenserne har maksimumpoint efter to kampe, og spillerne kan smile ad en målscore på 4-1, når de tjekker stillingen i rækken. Det er givetvis kommet bag på mange, at Kolding IF har lagt så godt fra land i 1. division. Men ikke cheftræner Anders Jensen. Han taler mere om det, der skal være endnu bedre, end om det, der allerede fungerer. Der er ambition bag ordene. Han var klar over, at Kolding IF ville være et svært hold at spille mod. - Det vidste vi fra 2. division. Vi vidste godt, at vi ville stå mere gunstigt, når vi ikke skulle skabe kampene hele tiden. Vi er oprykkere, og når man hører diverse podcasts om den nye sæson, er der ikke mange, der under os en chance. Det er rart at være i den rolle, fortæller han.

Kampen i tal Næstved - Kolding IF 0-2 (0-1)

(0-1) 0-1 Morten Hansen (17.), 0-2 Jeppe Hansen (77.)

Kolding IF's hold: Jens Rinke - Mads Zederkof, Mathias Høgsholt, Mads Eriksen - Morten Hansen, Niels Letort, Sebastian Sommer, Simon Smidt (Emil Obitsø Nielsen, 84.)- Denis Fazlagic, Rune Nautrup (Jeppe Hansen, 75.), Martin Hedeager (Jakob Eriksen, 80.)

Endnu en god første halvleg Søndag gik det ud over Næstved. Kolding IF vandt 2-0 på mål af Morten Hansen efter 17 minutter og indskiftede Jeppe Hansen efter 77 minutter. Ligesom i sæsonens første kamp leverede Kolding IF en god første halvleg, mener Anders Jensen. - I første halvleg sidder vi fuldstændig på det. Vi spiller imellem dem og skaber chancer. Men vi giver også mange omstillinger væk, og vi blev enige om i pausen, at vi skulle være hurtigere og hårdere i genpresset og sidde tættere på dem, fortæller cheftræneren. - De ændrer formation i pausen og matcher os. Det tager lidt tid, før vi får omstillet os. De kommer med et hårdere tryk, og vi bliver lidt for flade i forsvarsspillet. Men vi gør nogle gode ting på bolden og får et par omstillinger.

Giftige wingbacks Selvom Kolding IF gav for meget væk i perioder, mener Anders Jensen dog ikke, at sejren handlede om held. - Nej, vi var ikke heldige. De var også heldige med ikke at være mere bagud i første halvleg. Vi var ikke heldige, men vi giver for meget væk, i forhold til hvad jeg ved, vi kan. Vi fik tre point, og vi har stadig nogle ting, vi kan gøre bedre. Vi skal hele tiden udvikle os. En af de ting, Kolding IF allerede har udviklet, er giftige wingbacks. Tre af sæsonens fire mål er scoret af de to wingbacks Morten Hansen og Simon Smidt. - De er først og fremmest dygtige spillere. De er gode til at komme med i felterne. Og når vi angriber, spiller de kanter, og så er det klart, at der er mulighed for at score. Kanter scorer mål, siger Anders Jensen om sine to wingbacks.