Målet er klart: Holsted vil have finalen på hjemmebane

Onsdag aften skal Slangerup have én over nakken, hvis grundserievinderne skal trække næste uges superfinale til Moldow Speedway Arena.

HOLSTED: Afgørelsen skulle egentlig allerede være faldet for en uge siden, men det satte massive nedbørsmængder en stopper for - og derfor køres den anden og afgørende match om retten til at afvikle superfinalen onsdag aften på Moldow Speedway Arena, hvor Holsted tager imod Slangerup.

Og det bliver en match, hvor Holsted, der er uden en skadet Nicki Pedersen, stort set skal have alt til at fungere, hvis klubben skal have fordel af hjemmebane i superfinalen.

- Vi har haft en fin sæson, og vi er selvfølgelig meget opsatte på at trække finalen til Holsted, men vi ved også, at vi får hård modstand, siger Holsted-holdleder Lars Munkedal.

Slangerup vandt det omvendte opgør med 47-40, og derfor er opgaven krystalklar for værterne: Vind matchen med otte match, hvis ikke I vil til Slangerup for at køre superfinalen onsdag den 18. september.

Nicki Pedersen blev i den seneste match erstattet af Kenneth Bjerre. Det var ikke den store succes, da rutinerede Bjerre leverede en dårlig præstation og kun lavede fire point på fem heats, men Bjerre er med igen, og han er utvivlsomt opsat på at vise, hvad han kan.

Øvrige kørere hos Holsted er Nicolai Klindt, René Bach, Rasmus Jensen, Sam Jensen og Emil Breum, mens Slangerup kommer med Mikkel Michelsen, Andreas Lyager, Dawid Lampart, Jonas Seifert, Emil Pørtner og Kenni Nissen.

Det går løs på Moldow Speedway Arena onsdag kl. 18.30.