Målene rasler ind: Stor nedtur for Kolding IF

Kolding IF var foran 2-0 efter et kvarter, men tabte udekampen mod Nykøbing FC med 2-3.

KOLDING IF: I søndags lukkede Kolding IF fire mål ind og tabte i Fredericia. Fredag aften i Nykøbing var den gal igen. Oprykkeren har ikke problemer med at skabe chancer og score mål, men som flere gange tidligere i sæsonen, var der defensive problemer. Kolding tabte 2-3 mod Nykøbing FC i fodboldens 1. division.

Kolding kom ellers foran allerede efter fire minutter, og nøjagtig som i Fredericia var det midtbanedynamoen Niels Letort, der bragte sit hold foran. Denis Fazlagic fandt Sebastian Sommer i feltet, og Sommer spillede på tværs til Letort.

Otte minutter senere blev det endnu bedre for Kolding. Gæsterne i Nykøbing lukrerede på hurtigheden hos Fazlagic. Martin Hedeager stod for oplægget. Fazlagic øgede føringen til 2-0.

Kolding IF kom hurtigt ned på jorden igen efter en kontroversiel episode. Sebastian Sommer var ifølge Kolding IF's liveopdatering gået i græsset - angiveligt ramt af en modspiller - men spillet fik lov at køre videre, og mens Sommer var til tælling, reducerede Nykøbing FC's Mads Carlson fra kanten af feltet.

I de første syv kampe har Kolding kun formået at holde Næstved fra at score, og målmand Jens Rinke må være træt af at hente bolde ud af nettet. 20 minutter før tid udlignede Nykøbing FC til 2-2, da Chris Thorsheim udnyttede et straffespark. Det var ellers ikke Rinkes skyld, at Nykøbing kom tilbage i kampen. Med et kvarter tilbage holdt han hjemmeholdet fra at komme foran. Lettelsen var kortvarig. Minuttet efter kom Nykøbing på 3-2 ved Sebastian Koch.

Tre scoringer i søndags og to fredag aften var ikke nok til et eneste point for Kolding IF. Det er til at få øje på, hvad træner Anders Jensen skal have fokus på inden onsdagens pokalkamp mod superligaholdet Randers FC.