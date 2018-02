Lyngby-træner: Strukturen tilgodeser os efter konkurskamp

Først fredag fik spillere og trænere i Lyngby Boldklub vished for, at klubben overlever og dermed spiller videre i Alka Superligaen, hvor Lyngby søndag tager hul på forårssæsonen.

Klubben har overvintret som nummer 12, og med den meget forstyrrende optakt er det ikke utænkeligt, at præstationerne i forårets begyndelse vil bære præg af det for Lyngby-spillerne mentalt hårde forløb.

Strukturen med playoffkampe om at undgå nedrykning ved sæsonens afslutning er derfor en positiv ting set med Lyngby-briller, siger klubbens cheftræner, Thomas Nørgaard, efter fredagens redning.

- Selve strukturen i dansk fodbold skåner os en lille smule. Vi ved, at det afgørende slag først skal stå i slutningen af maj.

- Lige nu handler det om, at vi alle sammen skal hoppe op i den samme båd igen, så skal vi præstere mod Brøndby, og så skal vi skrabe så mange point sammen som muligt i de næste seks kampe i grundspillet.

- Så må vi se, hvilket afsæt vi har i forhold til nedrykning - eller top-6, hvis det bliver rigtig lykkeligt. Men i første omgang gør strukturen, at vi har masser af tid at løbe på, siger Thomas Nørgaard.

Forsvarsspilleren Michael Lumb gav fredag udtryk for, at vintertræningerne i klubben havde været på et lidt lavere blus på grund af de mange tanker, som spillerne rendte rundt med i hovedet.

Cheftræner Thomas Nørgaard kan da også genkende den udlægning, men er fortrøstningsfuld før mødet med Superligaens nummer to, Brøndby.

- Det har været lidt op og ned. Vores vigtigste opgave har været at dossere dessinerne rigtigt.

- Normalt ville man træne endnu mere taktisk på det her stadie, men vi har fokuseret mere på at holde gang i intensiteten, mens deres hoveder, som nok i forvejen var rigeligt belastede, har fået mulighed for at trække frisk luft, siger han.

Spillerne har håndteret situationen forskelligt påpeger han.

- Der er nogen, som har trænet med en høj intensitet hele vejen igennem, mens der er andre, som har været præget mere af situationen.

- Det er min opgave at finde ud af, hvem som er mest klar til at spille fodbold på søndag, det handler ikke om navn eller alder, men om at være mest klar, siger Thomas Nørgaard.

Den truende konkurs og manglende lønudbetaling har decimeret trænerens trup, som i foråret består af 16 markspillere og tre målmænd.