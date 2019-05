Lyngby-keeper efter kollaps: Største skuffelse i mit liv

Fra himmel til helvede i Sundby.

Sådan beskriver Lyngby onsdagens 1. divisionskamp i Sundby Idrætspark mod Fremad Amager.

Lyngby var foran 3-0, men endte med at tabe 3-4 og mistede dermed et stort skridt i kampen for at rykke op i Superligaen.

Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen var ærgerlig over at svigte de fans, der havde taget turen til Amager.

- Jeg har aldrig været så skuffet i mit liv. Vi lavede nogle individuelle fejl, og de blev straffet. De fik tro på tingene, og vi blev shaky. Det må være det, der skete, siger Thomas Mikkelsen til klubbens hjemmeside.

Heller ikke Lyngby-træner Christian Nielsen kunne helt forstå, hvordan holdet kunne smide føringen - især ikke ved 3-1 med lidt over ti minutter tilbage.

- Det er et godt spørgsmål. Hvad fanden skete der egentlig lige der? Vi spillede fantastisk i den første halve time og førte 3-0.

- De reducerede til 1-3 inden pausen, men vi følte stadig, at vi havde det under kontrol og kom godt ud til anden halvleg.

- Det, der ærgrer mig mest, er, at vi ikke fik lavet det fjerde eller femte mål. For jeg har sjældent set så mange chancer, siger Christian Nielsen.

Fremad Amager-spilleren Lukas Engel scorede det afgørende 4-3-mål tre minutter inde i overtiden.

- Der skete alt det, der ikke må. Der var personlige fejl, og ved 3-3 havde begge hold brug for sejren. Vi gik efter den, de gik efter den. Og de var heldige og dygtige at trække det længste strå, siger Christian Nielsen.

Lyngby, der længe har jagtet top-3 og en af pladserne, der kan give oprykning til Superligaen, er placeret på sjettepladsen med 43 point efter 30 kampe.

Lyngby har nu fem point op til Næstved på tredjepladsen, der giver adgang til playoffkampe om oprykning, inden de sidste tre spillerunder.

- Nu er der en ny virkelighed og situation, der gør, at det bliver rigtigt svært. Ingen tvivl om det. Det må vi erkende.

- Nu skal vi lige sunde os ovenpå det her, og så gælder selvfølgelig om at rejse os og få mest muligt ud af de sidste kampe, siger Lyngby-træneren.

Fremad Amager har 47 point efter 30 kampe og dermed kun et point op ti Næstved. Silkeborg topper tabellen og ligger til direkte oprykning med 54 point, mens Viborg har 50 point efter 29 kampe på andenpladsen.