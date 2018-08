Lyngby henter sæsonens første sejr mod Silkeborg

Lyngby hentede for første gang i sæsonen tre point, da holdet hjemme slog Silkeborg 1-0 i 1. division.

Kampen mellem de to nedrykkere fra Superligaen blev afgjort på et mål af Lyngbys Mathias Hebo Rasmussen efter et kvarter.

Sejren bringer Lyngby op på fire point efter to kampe. Silkeborg må konstatere, at der blot er tikket et point ind på kontoen efter to kampe, mens Lyngby har fire.

Lyngby kom til kampen med et skuffende 1-1-resultat mod Hvidovre, mens Silkeborg lagde ud med 0-0 hjemme mod Thisted.

Lyngbys nye cheftræner, Mark Strudal, kunne se sit hold trykke på fra kampens start.

Lyngby spillede sig frem til flere nærgående angreb omkring Silkeborg-feltet, og efter et kvarter udnyttede Hebo Rasmussen, at Casper Sloth ikke fik clearet bolden på et farligt sted.

I stedet trillede Hebo bolden kontrolleret i mål til 1-0 i Lyngby-favør.

Silkeborg havde store muligheder for at udligne i både første og anden halvleg. Den største chance tilfaldt Silkeborgs Davit Skhirtladze, som fik chancen fra 11-meterpletten, men Lyngby-målmand Mikkel Andersen reddede forsøget.

Den tredje superliganedrykker, FC Helsingør, spillede hjemme 1-1 mod Næstved. Et sent mål af Pascal Gregor sørgede for et enkelt Helsingør-point.

Hvidovre og Fremad Amager spillede 2-2, mens FC Fredericia kom på pointtavlen i 1. division med en sejr på 3-0 på udebane mod FC Roskilde.

Rækken toppes af HB Køge, som tog anden sejr af to mulige med en sejr hjemme over Viborg.

Martin Koch Helsted scorede kampens enlige mål på straffespark, mens Viborg sluttede med ti mand efter Nikko Boxalls to gule kort.

Endelig vandt Nykøbing FC 2-0 ude mod Thisted.