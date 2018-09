Lyngby får ordentlig øretæve hjemme mod Viborg

Lyngby fortsætter med at påføre sig selv smerte i den næstbedste danske fodboldrække.

Lørdag tog superliganedrykkeren hjemme imod Viborg FF i 1. division, og det blev en kamp, som man i Lyngby næppe vil huske tilbage på med glæde.

Lyngby fik en øretæve og tabte opgøret 0-5, hvilket er anden gang i opstarten i den nye sæson, at Lyngby taber stort.

19. august var det Thisted, der hjemme ordnede Lyngby 4-0, og nedrykkerens målscore lyder efter syv kampe på 9-15.

Cheftræner Mark Strudal kunne se gæsterne komme foran ved Mikkel Knudsen kort før pausen, og i anden halvleg gik det helt galt for hjemmeholdet.

Der var spillet få minutter, da Viborg kom foran 2-0 og derefter faldt scoringerne kontinuerligt gennem halvlegen til slutresultatet 5-0.

Mikkel Knudsen scorede en gang mere for Viborg og noterede sig dermed for to mål i opgøret.

Med sejren ligger Viborg på andenpladsen efter syv kampe med 12 point. Lyngby er nummer otte med otte point.

FC Fredericia vandt hjemme 3-1 over topholdet HB Køge, som stadig har 15 point på førstepladsen, mens hjemmeholdet er nummer tre i rækken.

Næstved vandt hjemme 3-1 over FC Roskilde.