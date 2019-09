Lyncomeback åbner landsholdsdør på klem for Jacob Holm

COMEBACK: Egentlig pegede de bedste prognoser på et comeback i kampen mod Stuttgart på lørdag, men Jacob Holm snød prognoserne.

Den danske venstreback fik efter en knæskade comeback for Füchse Berlin, da det tyske hold i søndags besejrede Frisch auf Göppingen med 28-25 på udebane.

- Jeg kom ind og fik et kvarter, så det er ved at være på 100 procent igen. Jeg satser også på at være med i weekenden, siger Jacob Holm på telefon fra Berlin.

Den tidligere Ribe-Esbjerg-spiller scorede tre mål på tre forsøg, og han fortæller, at det er planen at optrappe spilletiden de kommende uger.

- Der er ingen tvivl om, at det stadig ikke er på 100 procent, og jeg vil nok ikke kunne spille 60 minutter på fuld smadder endnu. Jeg satser på, at det bliver lidt det samme i weekenden, og så håber jeg på, at jeg i næste weekend i Lemgo vil kunne begynde at få lidt større indhop. Indtil nu er genoptræningen bare gået fremad fra dag til dag, og det føler jeg, det bliver ved med, siger Jacob Holm.

- Jeg er glad for, det er gået så hurtigt. Der er gået tre uger fra operationen, til jeg kunne spille igen. Det er hurtigt af en meniskskade, så jeg er glad for, at genoptræningen er gået så hurtigt. Jeg fik at vide, at det kunne tage op til seks uger.