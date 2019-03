Lyncomeback: KIF-streg er snart klar til at tage fat

KIF-stregen Alexander Morsten kan være på vej mod et lyncomeback i næste uges kamp mod TTH Holstebro. Træner Lars Rasmussen forventer helt sikkert at have ham med i afgørende nedrykningskampe.

- Det går supergodt, og det er også gået hurtigere end forventet, men der bliver ikke taget unødvendige chancer. Han spiller, når vi, han selv og lægesektoren føler, at nu har han været med i et godt stykke tid, og nu er han fit til at spille, siger træneren.

- Men vi tager ingen chancer med, at det bare er 10 procent for tidligt, han er med i en kamp, og han så er ude i resten af sæsonen, understreger han.

Niveauet er højnet

KIF mangler at spille hjemme mod TTH Holstebro og ude mod Aalborg i grundspillet. Herefter skal holdet ud i nedrykningsspil, med mindre TMS Ringsted både slår Lemvig-Thyborøn og Skjern, mens KIF taber begge sine kampe. I så fald rykker holdet direkte ud af ligaen.

Det mest sandsynlige er, at KIF skal spille fire kampe i et gruppespil med nummer 9-13, hvorefter gruppespillets taber skal spille kampe mod et hold fra 1. division om en plads i næste sæsons liga.

- Der er han 100 procent med. Det er et spørgsmål om, om han spiller mod Holstebro eller mod Aalborg. Det må vi vente at se, siger Lars Rasmussen om Morsten.

Svenskerens tilbagevenden til holdet vil give tiltrængte pauser til KIF's 37-årige franskmand, Cyril Viudes.

- Det er rart, for det giver en ekstra spiller ind i truppen, og det betyder, at jeg for første gang vil have - ja, ikke en komplet trup - men at Cyril kan få en pause ind i mellem. Han har kørt på 2x60 minutter, siden jeg tog over, og han har gjort det formidabelt. Det er med til at løfte os et niveau op, mener træneren.

- Vi har trænet bedre, der er kommet højere intensitet, og hvis vi også har Alexander tilbage, er det hele blevet højnet lidt.

KIF møder TTH Holstebro onsdag den 27. marts klokken 18.30 i Koldinghallen.