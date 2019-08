Lykkelig dansk vinder: Nu bliver jeg svær at komme udenom

- Min verden går ikke under, hvis de vælger en anden, men jeg tror, at jeg bliver svær at komme udenom.

Mikkel Michelsen fik lørdag aften boostet sin selvtillid noget så gevaldigt, da han vandt tredje afdeling af kampen om årets EM-titel foran 6328 tilskuere på Vojens Speedway Center.

Nu tror han på, at han får wildcardet til grandprixet på samme bane lørdag den 7. september.

- Det kunne være så fedt. Det er bare noget særligt med disse store løb i Vojens. Det er vores nationalstadion, og der har jo været så mange store løb hernede. For mig er det virkelig stort at vinde sådan et løb på dansk grund. Der var virkelig god stemning, jublede Michelsen, da han lige have sundet sig efter sejrsceremoni, festfyrværkeri og stod og betragtede den gigantiske pokal.

Mikkel Michelsens store drøm er at blive grandprix-kører. Og i år har han chancen, da han har kvalificeret sig til GP Challenge, hvor 16 kørere dyster om tre faste pladser i grandprix-serien. Det foregår lørdag den 24. august i kroatiske Gorican.

- Jeg håber virkelig, at jeg slutter i top tre den dag. Grandprixet er det største, og jeg føler, at jeg er ved at være klar til det.