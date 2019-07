Lykkelig Jeanette Ottesen bliver næstsidst i VM-finale

Den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen blev nummer syv i VM-finalen i 50 meter butterfly i sydkoreanske Gwangju.

Selv om hun er tidligere verdensmester i disciplinen, er hun glad for, at hun kunne blive nummer syv i en VM-finale, efter at hun er blevet mor og har omlagt sit træningsprogram.

Særligt tiden 25,76 sekunder vækker glæde hos den 31-årige svømmer.

- Det er kraftedeme i orden. Jeg skulle bare fucking fyre den af, og det gjorde jeg. Jeg ville bare under 26 sekunder.

- Der sker rigtig meget med en kvindekrop, når man bliver gravid. Den bliver revet fra hinanden, og den skal samles igen. Jeg er stadig ikke i mål, men jeg er under 26 sekunder og nummer syv i verden, siger Jeanette Ottesen til TV2 Sport.

Hendes mangeårige rival Sarah Sjöström vandt VM-guld. Svenskeren kom i mål i 25,02 sekunder.

Ottesen er tidligere verdensmester på distancen. Det blev hun ved VM i Barcelona i 2013, mens hun to år senere tog sølv i Kazan. På kortbane har hun et enkelt VM-guld og et VM-sølv og to VM-bronzemedaljer i 50 meter butterfly.

Ottesen er den første dansker i en finale ved VM. Søndag skal Alexander Aslak Nørgaard svømme finale i 1500 meter frisvømning.