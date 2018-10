Lukas Leragers karrierestige imponerer Ståle Solbakken

Fra AB til Viborg, videre til Zulte Waregem og afsted til Bordeaux.

Landsholdsspilleren Lukas Lerager har på en håndfuld år spillet sig helt frem på den europæiske fodboldscene, og det imponerer FCK-træner Ståle Solbakken.

Torsdag står de over for hinanden, når FCK gæster Bordeaux i Europa League.

- Han har været igennem en flot udvikling. Han har taget nogle gode skridt ved at vælge de rigtige klubber på de rigtige tidspunkter, siger Ståle Solbakken.

Lerager, der nu er 25 år, tilbragte sine ungdomsår på græs i AB. Han skiftede til Viborg i sommeren 2013 og blev efterfølgende en af holdets store profiler i Superligaen.

Det fik Zulte Waregem øjnene op for, og i 2016 tog han turen til den vestlige del af Belgien. Her blev det dog kun til et enkelt år, før Bordeaux bankede på døren.

- Han har de samme samme styrker og svagheder, som han havde i Superligaen. Men han er en forbedret udgave af sig selv, lyder det fra Ståle Solbakken.

- Han har fået meget ud af at spille i en top-5-liga i Europa, og han har udviklet sig flot.

Den danske midtbanespiller er samtidig en sikker mand i Åge Hareides danske landsholdstrup. Derfor kom det heller ikke som den store overraskelse, da Hareide i sommer tog Lerager med til VM i Rusland.

Men selv om Lukas Lerager har været inde i landsholdsvarmen i noget tid, står han kun noteret for fem landskampe.

Det kan dog blive til et par flere senere på måneden, når han sammen med landsholdet gæster Irland i Nations League og møder Østrig i en testkamp i Herning.