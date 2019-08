Luijckx tilbage i startopstillingen: - I næste uge taler vi om fremtiden

Hollandske Kees Luijckx var begejstret over at være tilbage i SønderjyskE's startopstilling. I næste uge håber han på at være klogere omkring sin rolle på holdet i resten af sæsonen.

SønderjyskE: Der var en pæn overraskelse i midterforsvaret, da SønderjyskE's startopstilling til kampen mod FC Midtjylland blev præsenteret. Kees Luijckx, der har været bænket i alle kampe indtil nu, var tilbage. I midterforsvaret sammen med Patrick Banggaard.

Og det var hollænderen, der for et par uger siden ytrede, at han kiggede sig om efter en ny klub, naturligvis glad for.

- Jeg var meget begejstret for det. Det var ikke en toppræstation, men det er også svært at forvente meget mere, når jeg ikke har spillet i lang tid. Jeg havde nogle andre drømme for i dag. Jeg er selvfølgelig ikke glad for, at vi tabte, men jeg er glad for at spille igen, sagde han efter kampen.

Han ved endnu ikke, om han skal forvente at spille en større rolle i de kommende måneder.

- Jeg håber, at min situation har ændret sig, men vi har ikke talt om det endnu. Det er kun to dage siden, jeg fandt ud af, at jeg skulle starte inde, så vi har ikke talt om fremtiden. Det gør vi i næste uge, tror jeg. Så taler vi om, hvad begge parter forventer i resten af sæsonen, sagde hollænderen.