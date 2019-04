Første træning på bybanen i Baku blev en kort fornøjelse for Formel 1-feltet. Og en dramatisk oplevelse for Williams-køreren George Russell.

Kun Ferrari-kørerne Charles Leclerc og Sebastian Vettel nåede at sætte en tid, inden et løst brønddæksel smadrede bunden på George Russells racer og hvirvlede løsdele rundt på banen.

Det var en farlig episode og en skandale for sporten, som dog kun kostede materiel skade på bilen.

Arrangøren havde tilsyneladende glemt at låse et brønddæksel på banen fast, og med den fart, som en Formel 1-racer kører med, bliver sådan et suget op under bilen.

Episoden blev hurtigt af flere medier kategoriseret som en pinlig brøler af folkene med ansvaret for banen, fordi en sådan forglemmelse er ekstremt farlig.

En lastbil bugserede den ødelagte racer af banen, men resten af træningen blev af sikkerhedsmæssige hensyn aflyst.

Farcen i Baku blev total, da lastbilen, som bugserede den ødelagt bil væk, selv ramte en bro.

Anden træning er planlagt til at blive afviklet mellem 15 og 16.30 fredag.