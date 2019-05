Løsslupne Tønder-drenge skubber KIF nærmere nedrykning

I en halvleg var TM Tønder klart bedre end hjemmeholdet KIF, der kom på 21-21 i anden halvleg. Tønder slap fri af nerverne, vandt 25-23 og kan rykke op med uafgjort hjemme i Tønder på tirsdag.

HÅNDBOLD: TM Tønder fik en gigantisk fest i Kolding fredag aften, hvor gæsterne med en sejr på 25-23 har oprykningen inden for rækkevidde. KIF stirrer mod nedrykning og en uvis fremtid for klubben. Interessen for opgøret var helt særlig. Naturligvis. Ikke for at fjerne fokus fra, at TM Tønder kan sikre sig en flot tilbagevenden til ligaen, men det helt særlige bestod selvfølgelig i, at Danmark mest vindende håndboldklub står på kanten af en fatal og ydmygende nedrykning. Det fik folk af huse. Ikke bare tidligere KIF-spillere, der ellers ikke har faste pladser i Koldinghallen, men også spillere og trænere fra andre danske ligaklubber var mødt op. På dansk håndbolds vegne var det lige til at få gåsehud af stemningen allerede inden opgøret. Og et tusindtalligt hjemmepublikum skulle larme meget mere end sædvanligt for at trænge igennem en imponerende lydkulisse fra TM Tønder-tilhængere, der både var placeret i en stor flok bag det ene mål og i mindre klynger rundt om i hallen. Betydningen var synlig fra første fløjt. Den tidligere KIF'er, Rolf Ravn, flåede først Jens Svanes spillertrøje i stykker og dernæst hans indertrøje. Svane måtte ud bag bænken og vente på en ny, mens spillet fortsatte i gæsternes favør. Lasse Nikolajsen var i formidabelt spillehumør. TM Tønders venstrefløj scorede syv gange på syv forsøg på 20 minutter, hvor hans hold førte 12-7. Nikolajsen var billedet på gæsternes tilgang til kampen. Fuldstændig løsslupne. Fulde af selvtillid. Som en flok skolebørn, der slippes løs i et tivoli med turbånd og tagselvbord i alle boderne.

Kampen i tal KIF-TMT 23-25 (12-16)



Stillinger undervejs: 0-1, 3-3, 6-11, 7-14, 10-16, 13-18, 16-19, 21-21, 22-24



Topscorere



KIF: Olafur Gustafsson 5, Andreas Flodman 5



TMT: Lasse Nikolajsen 8, Emil Bergholt 5, Felix Kasch 5



Udvisninger: KIF 1, TMT 1



Tilskuere: 4.088

Fejl på fejl Med KIF var det stik modsat. Fejl fra den ene bærende spiller efter den anden. Alt ramlede. Det var trøstesløst for KIF-tilhængerne at overvære, og det var trods det elendige forår helt forbløffende at være vidne til som neutral iagttager. KIF har som hold så store mentale problemer, at det ikke spiller på liganiveau. Det vidste vi inden kampen. I løbet af første halvleg kom man også i tvivl om, hvorvidt en række af hjemmeholdets spillere nogensinde kommer til at spille i ligaen igen. Det ændrede sig efter pausen. Lasse Boesen var tilbage som assistent på KIF-bænken og holdt sig mest i den observerende rolle. Mens han talte roligt med skiftende spillere på bænken, lod han Lars Rasmussen om at være den udfarende. Inditl Boesen efter pausen fik en advarsel for protester. Det tændte tiltrængt op under hjemmepublikum ved stillingen 16-19. Et af KIF's store problemer var den svenske højrefløj, Andreas Flodman, der gennem den hårde periode har været en af sit holds bedste. Han havde meget svært ved at få sit spil i gang. Omvendt forholdt det sig med Tønder-målmand Christian Trans, der med flere længder var den bedste mellem stængerne på banen.

Returkamp i Tønder på tirsdag KIF fik indledt et sejlivet comeback, hvor holdet tyede til syv mod seks-spil, når intet andet virkede. Krøb langsomt nærmere Tønder, der begyndte at vakle. To kontrascoringer fra en genopstanden Andreas Flodman udlignede kampen til 21-21. Storklubbens nederlag åbnede for den store fest i afdelingen for den danske "så kan de lære det-mentalitet". Man kunne måske have ønsket, at den energi i stedet blev brugt på at lette på hatten over TM Tønder. Det har de så sandelig fortjent. For på tirsdag kan holdet spille sig op i ligaen med blot uafgjort hjemme mod KIF. Ellers skal der en tredje kamp til i Kolding den følgende fredag.