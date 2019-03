Lørdag kan tre danskere tangere PL-nedrykningsrekord

Mathias "Zanka" Jørgensen, Philip Billing og Jonas Lössl kan lørdag være med til at skrive et lille stykke engelsk fodboldhistorie. Dog ikke til den positive side.

For taber danskerklubben Huddersfield udekampen mod Crystal Palace, mens et par andre resultater falder forkert ud for danskerne, så er nedrykningen fra Premier League en realitet med seks spillerunder igen.

Det vil i så fald være en tangering af rekorden, som Derby County satte tilbage i sæsonen 2007/2008.

Ingen andre hold i Premier Leagues historie er rykket ned allerede efter 32 spillerunder.

Ipswich rykkede i 1994/1995 også ned seks runder før tid, men den gang var der 42 spillerunder i sæsonen.

Og hvilke kampe kan så give Huddersfield dødsstødet?

Det er resultaterne af to andre kampe, som kan besegle Huddersfields skæbne.

En Burnley-sejr hjemme over Wolverhampton og en udesejr til danskerklubben Southampton mod Brighton vil sende Huddersfield ned i næstbedste række, såfremt holdet ikke selv får point mod Crystal Palace.

Huddersfield rykkede op i 2016/2017-sæsonen og sluttede sidste år som nummer 16.

I indeværende sæson har holdet blot vundet tre kampe og spillet fem uafgjort, men det er alligevel nok til at give en ringe trøst.

Skulle det ende med nedrykning lørdag, vil det stadig ikke ske med så stort et brag som Derby.

I 2007/2008 var Derby uden sejr efter 32 runder, og holdet endte sæsonen med blot én sejr og sølle 11 point. Huddersfield er i skrivende stund på 14 point.