Frederik Løchte Nielsen og Marcelo Demoliner vandt første runde i double i Australian Open over et spansk par.

Den danske tennisspiller Frederik Løchte Nielsen spillede sig onsdag morgen videre til anden runde i Australian Open i double.

Med sin makker, brasilianeren Marcelo Demoliner, vandt Løchte i tre sæt med cifrene 4-6, 6-4, 6-2 over den spanske double Gerard Granollers-Pujol og Marcel Granollers-Pujol.

Det dansk-brasilianske makkerpar kom dog i problemer i første sæt og fik brudt sit andet serveparti.

Derefter holdt alle spillerne serven, og Løchte måtte se sættet gå til spanierne.

Andet sæt blev en lige affære, og først i spaniernes sidste serveparti lykkedes det Løchte og Demoliner at bryde og vinde sættet og tvinge kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Det blev et sæt med flere lange partier, men to gange lykkedes det Løchte og Demoliner at bryde, og dermed vandt de kampen.

Det er første gang siden 2014, at 35-årige Frederik Løchte Nielsen deltager i Australian Open. Det er hans 18. grand slam-turnering i karrieren.

Danskeren vandt doublerækken i Wimbledon i 2012 med Jonathan Marray og har siden haft en række forskellige makkere.

Marcelo Demoliner er hans nye makker, som er nummer 73 på verdensranglisten i double, hvor Løchte er nummer 59.