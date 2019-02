Løchte dobbeltjobber: Vil føre svensk talent til tops

Der er ikke mange huller i Frederik Løchte Nielsens kalender.

Når den danske tennisspiller ikke selv er på banen med sin brasilianske doublemakker, Marcelo Demoliner, træner og rådgiver han det svenske talent Mikael Ymer.

20-årige Ymer ligger nummer 206 på mændenes verdensrangliste. Men Løchte tror på, at svenskeren kan kravle langt højere op.

- Det er spændende for mig at være involveret, for jeg tror, han kan blive virkelig god og blande sig blandt de bedste, siger Løchte på en skrattende telefonforbindelse fra Brasilien.

Løchte og Demoliner deltog tidligere på ugen i ATP-turneringen i Rio de Janeiro. Det blev til en sejr i første runde og et smalt nederlag i kvartfinalen.

I januar var doublen med i grand slam-turneringen Australian Open, hvor det blev til et nederlag i tredje runde.

Der er også andre turneringer på programmet for Løchte, som derfor bruger sine friuger på den svenske tennisspiller, som faktisk slog Løchte i en Davis Cup-kamp i 2015.

- Jeg rejser rigtig meget i den her periode. Men det meste med ham foregår per telefon. Vi forsøger selvfølgelig at time det sådan, at vi bruger tid sammen.

- Det er ikke en langtidsholdbar løsning, men lige nu fungerer det fint nok. Vi kan godt få det til at fungere. Han har også nogle andre, der hjælper, siger Løchte.

35-årige Løchte, der i 2012 vandt Wimbledon med makkeren Jonathan Marray, har været i tennisverdenen i mange år. Han føler, han kan dele ud af værdifuld erfaring.

- Jeg føler, jeg har set alle sider af gamet. Jeg har forsøgt at blive relativt god, selv om jeg ikke var god.

- Jeg har haft succes på nogle sider, mindre succes på andre. Jeg har studeret spillet og gjort mig en masse erfaringer.

- Jeg kan give ham (Ymer, red.) noget struktur og en langsigtet måde at arbejde på. Og noget perspektiv, som kan være svær at se, når du er 20 år gammel, siger Frederik Løchte.

I den nærmeste fremtid fortsætter Løchte sit samarbejde med brasilianske Demoliner. Det er endnu uvist, hvor længe samarbejdet fortsætter, men Løchte "vil tro", at de også stiller op til French Open sammen.

- Vi kan godt lide at spille med hinanden, og det er det vigtigste, lyder det fra Løchte.