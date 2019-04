Lodtrækning: Team Esbjerg spiller første EHF Cup-finale på hjemmebane

I både kvartfinalen og i semifinalen i EHF Cuppen har Team Esbjerg haft hjemmebane i den anden og afgørende kamp.

Og det er jo gået meget godt med sejre over russiske Kuban Krasnodar og senest Herning-Ikast, der i søndags blev slået med hele 30-16.

Men sådan bliver det ikke i finalen, hvor ungarske Siofok venter.

Der er netop trukket lod, og Team Esbjerg spiller første finalekamp mod ungarerne hjemme i Blue Water Dokken i weekenden 4.-5. maj, mens der er returkamp i Siofok en uge senere.

Sandra Toft, der tilbage i 2013 vandt EHF Cuppen sammen med TTH Holstebro, havde håbet på, at hun og holdkammeraterne skulle spille på udebane i den første kamp, men sådan gik det altså ikke.

- Vi sætter jo alt ind på at vinde turneringen, og det kunne have været fantastisk at hæve pokalen i vores egen hal, mener Sandra Toft.

- Man siger altid, at der er en fordel at begynde på udebane, men nu må vi jo så i stedet satse på at få et skabt os et rigtig godt udgangspunkt til returkampen.

Men det kan nu godt lade sig gøre at hæve en europæisk pokal på udebane.

- Vi gjorde det med TTH for seks år siden, hvor vi samlet vandt over franske Metz, hvor "Kiki" (Kristina Liscevic, red.) var med.