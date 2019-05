Livslang fan køber danskerklubben Huddersfield

Danskerklubben Huddersfield er ved at blive solgt til en livslang fan af holdet.

Den snart forhenværende Premier League-klub annoncerede fredag, at man har indgået en salgsaftale med den trofaste supporter Phil Hudgkinson, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den engelske klub, der råder over de tre danskere Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing, har solgt 75 procent af andelen i klubben til Hudgkinson.

Den afgående ejer, Dean Hoyle, vil stadig beholde en lille andel i klubben.

Han får en afskedskamp foran Huddersfields fans, når klubben møder Manchester United søndag hjemme på John Smith's Stadium.

- Mit hjerte vil ikke have mig til at sælge, og jeg tror på, at United-kampen bliver den mest emotionelle dag i mit liv, siger Hoyle til klubbens hjemmeside.

- Mit hoved fortæller dog, at efter ti års dedikation og mit ringe helbred, har jeg brug for at gøre det, der er rigtigt for mig selv, min familie og Huddersfield, siger han.

Hoyle fortæller, at han har valgt Hudgkinson som ny ejer, fordi han ikke blot er en god forretningsmand, men også er "en af deres egne".

Huddersfield rykker efter to år i Premier League ned i Championship, når sæsonen er slut.

Det står klart efter en miserabel sæson, hvor holdet kun har skrabet 14 point sammen efter 36 kampe.

Det er fjerde færrest point per kamp nogensinde.

Den ringeste sæson står Derby County for, da klubben i 2008 endte med 11 point efter 38 kampe i Premier League.