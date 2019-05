De træner mindst fire gange om ugen og rejser landet tyndt for at spille kampe. Fodbold fylder hver dag i deres liv. Men der er også uddannelser og fuldtidsjobs, som skal passes, for man kan ikke leve af at spille fodbold i den bedste danske række. I hvert fald ikke som kvinde. JydskeVestkysten er gået tæt på den bedste kvindelige fodboldklub i JV-land, KoldingQ, for at finde ud af, hvordan man forener fodbold på højeste niveau med en arbejdsuge på 37 timer.