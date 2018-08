Liverpool-træner hilser svær CL-gruppe velkommen

Der er lagt op til mange intense opgør i gruppe C i denne sæsons Champions League.

Her er stjernespækkede Paris Saint-Germain nemlig blevet sat sammen med sidste års nummer to i den italienske Serie A, Napoli, Premier League-bejlerne Liverpool og Røde Stjerne fra Serbien, der er kendt for sine højlydte fans.

Selv om Liverpool er endt i en på papiret svær gruppe, ser træner Jürgen Klopp frem til at møde de andre hold.

- PSG er et af de mest spændende hold i verden, og jeg tror, deres mål er at vinde Champions League, så det bliver to interessante kampe mod dem.

- Vi slog Napoli i en træningskamp før sæsonen, men det giver sig selv, at de to kampe mod dem bliver en helt anderledes udfordring.

- Jeg så Røde Stjerne, da de spillede sig videre, og der er ingen tvivl om, at der bliver en meget, meget intens atmosfære mod dem, siger tyskeren på Liverpools hjemmeside.

Der venter også Christian Eriksen et par fodboldbrag, når han sammen med Tottenham deltager i gruppespillet i Champions League.

Her skal den danske landsholdsprofil og Tottenham således møde FC Barcelona med superstjernen Lionel Messi to gange.

Derudover skal Christian Eriksen og co. også møde hollandske PSV Eindhoven samt italienske Inter, der var seedet i den nederste gruppe.

Thomas Delaney og Borussia Dortmund endte i gruppe A med spanske Atlético Madrid, Monaco og Club Brugge.

Hollandske Ajax med blandt andre Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nissen deltager i gruppespillet for første gang i fire sæsoner.

Ajax endte i gruppe E sammen med Bayern München, Benfica og græske AEK Athen.