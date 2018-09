Trnava: Det er et dansk fodboldlandshold med lutter ukendte spillere, som onsdag aften skal møde Slovakiet.

For at begrænse nederlagets størrelse mest muligt har nødlandstræner John "Faxe" Jensen svoret til en 4-5-1-opstilling i kampen mod slovakkerne.

Det fremgår af startopstillingen, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har offentliggjort.

Helt i front satser nødlandstræneren på, at topscoreren i Danmarks 2. division, Christian Offenberg, kan fortsætte de målfarlige takter, han indtil videre har vist for Avarta i denne sæson med fem mål i seks kampe.

Selv om Slovakiet næppe behøver at spille sig ud for at vinde kampen, har træner Jan Kozak valgt at bruge store stjerner som forsvarsklippen Martin Skrtel og midtbanedynamoen Marek Hamsik.