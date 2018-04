Live-udsendelse mandag kl. 15.45: Vi ser frem mod speedwayligaen - stil dit spørgsmål

SPEEDWAY: På onsdag springer startsnoren op til en ny og hæsblæsende sæson i speedwayligaen.

I sidste sæson endte fynske Fjelsted med en blive mester efter en meget tæt superfinale, hvor Region Varde måtte se sig slået med et enkelt point.

Mandag kl. 15.45 er vi klar med en live-udsendelse på www.jv.dk og på Facebook-siden JydskeVestkysten Sport om den nye ligasæson.

Region Varde-holdleder Steven Andersen og Esbjerg-holdleder Ib Pedersen er gæster - og netop deres to hold tørner sammen på onsdag, hvor også Grindsted skal i aktion.

Andersen og Pedersen skal naturligvis give deres bud på, hvordan de har tænkt sig at vippe Fjelsted af pinden i denne sæson.

Du kan være med til at sætte dit præg på udsendelsen ved at stille de to holdledere et spørgsmål. Det gør du lige under denne artikel..

På gensyn kl. 15.45.