HÅNDBOLD: Kampene kommer i øjeblikket som perler på en snor for Team Esbjergs håndboldkvinder.

Lørdag kl. 13.00 spiller Team Esbjerg hjemme i Blue Water Dokken en spændende kamp i EHF Cuppens gruppespil mod de tyske mestre fra Bietigheim.

Team Esbjerg har hentet tre point i sine første to kampe i gruppespillet, men Bietigheim fører lige nu med fire point.

Skal du ikke i hallen og se kampen, er der mulighed for at følge JydskeVestkystens liveupdate fra kampen lige her..