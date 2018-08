Live fra kl. 14.00: Team Esbjerg i finale mod stærke fynboer

HÅNDBOLD: Søndag kl. 14.00 er der finale i træningsturneringen Ringkøbing-Skjern Elite Cup.

Og der er lagt op til en god kamp med de to stærke hold, når Team Esbjerg og Odense med landsholdsanfører Stine Jørgensen i spidsen møder hinanden.

Team Esbjerg og Odense er to af de hold, som må formodes at komme til at spille med i toppen af ligaen i den kommende sæson.

Følg vores live update fra Skjern Bank Arena fra kl. 14.00...

Og senere i dag er vi så klar med endnu en omgang livedækning, når EfB kl. 18.00 løber ind til superligakamp i fodbold på Brøndby Stadion.

God fornøjelse....