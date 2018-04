Live fra kl. 13.45: Følg EfB's kamp for at hænge på i oprykningsræset

FODBOLD: Søndag eftermiddag er JydskeVestkysten på plads i Fredericia, hvor EfB skal forsøge at få oprejsning efter den tamme indsats i sidste runde mod Vejle, hvor det blev til et nederlag på 1-0.

Lørdag vandt Vejle i Viborg - og dermed er der pres på EfB, der meget gerne skal have alle tre point med hjem fra Fredericia for at holde trit med vejlenserne.

Kampen FC Fredericia - EfB fløjtes i gang kl. 13.45, men kampen vises ikke i tv.

Der er dog god mulighed for at følge med hjemmefra, da JydskeVestkysten sidder klar til at levere en detaljeret live-update fra kampen.