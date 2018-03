Live: Sønderjyske - Lyngby 1 - 0

Velkommen til Sønderjyske - Lyngby.

De to hold kommer til kampen med noget forskellige synspunkter. For Sønderjyske har det været lidt op og ned, hvorfor top-6 lige nu også ser vanskeligt ud for sønderjyderne. Dog kommer de til kampen med lidt optimisme, da de senest slog Helsingør.

For Lyngbys vedkommende, så skal vi tilbage til 16. oktober for at finde seneste sejr, hvorfor de er sejlet stille og roligt ned igennem tabellen og snart er endt i en yderst faretruende position.

Kampens dommer er Sandi Putros.