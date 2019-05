Live: Følg den afgørende finalekamp i Team Esbjergs jagt på europæisk triumf

Da Team Esbjerg for fem år siden havde chancen for at vinde EHF Cuppen, blev det til nederlag mod russiske Lada Togliatti.

Lørdag aften i Kiss Szilard Sportcsarnok i byen Siófok i Ungarn er der så mulighed for at få den plet vasket væk.

Team Esbjerg spiller anden og afgørende EHF Cup-finale mod Siófok KC. Den første kamp mellem de to hold blev spillet i Blue Water Dokken i Esbjerg i søndags - og den kamp sluttede 21-21.

Derfor skal Team Esbjerg vinde i Ungarn - eller også skal holdet spille uafgjort og lave mere end 21 mål.

JydskeVestkysten er på plads i den intime hal, hvor der blot kan være 1500 tilskuere.

Lige her kan du følge vores detaljere liveopdatering fra kampstart kl. 20.30.

God fornøjelse.