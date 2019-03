Live: Følg EfB og SønderjyskE i grundspillets sidste spillerunde

Slutter Esbjerg i top seks, og hvordan lige med SønderjyskE?

Det er i den grad noget på spil for de to superligahold i JV-land.

EfB kan med en sejr hjemme over bundproppen Vejle spille sig ind i medaljespillet. Mindre kan også gøre det, men tre vestjyske point hjemme på Blue Water Arena vil eliminere enhver tvivl.

SønderjyskE skal også i ilden. Holdet er på en uhyggelig svær opgave ude mod guldbejlerne fra FC Midtjylland, og for de lyseblås vedkommende handler det om at skabe sig så godt et udgangspunkt til det kommende nedrykningsspil som muligt.

Der er fuld superligarunde fra kl. 17.00., og du kan følge begge kampe live herunder.