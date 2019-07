Lirekassemanden Fuglsang: Lige pludselig fløj jeg bare

Jakob Fuglsang beskriver i en klumme i B.T. styrtet på 16. etape, der betød, at han måtte udgå.

En af de største skuffelser i cykelkarrieren.

Sådan beskriver Jakob Fuglsang i en klumme i B.T. styrtet på 16. etape i Tour de France, som kostede ham videre deltagelse.

- Jeg synes, det er uretfærdigt. Jeg slår mig selv til lirekassemand og ender med at udgå, selv om jeg ikke er skyld i styrtet, skriver Fuglsang i klummen.

Han forklarer i detaljer om selve styrtet, som der ikke findes gode tv-billeder af.

- I rundkørslen sad der to mand ved siden af mig, og jeg så, at en Wanty-mand styrtede, han sad inderst i rundkørslen. Det lignede et solostyrt, men så rev han sin sidemand ned, en Sunweb-rytter.

- Så forsvandt cyklen under mig. Lige pludselig fløj jeg bare. Så gled jeg hen ad asfalten med hænderne forrest og rullede rundt. Det gjorde nas, skriver Astana-danskeren.

Fuglsangs første reaktion var at sætte sig op og rense et sår på højre knæ med en dunk med det samme og køre videre.

- Så fik jeg øje på et sår på mit andet knæ, og jeg kunne mærke mine albuer. Da jeg kiggede ned på min venstre hånd, kunne jeg se, at min handske var gået i stykker.

- Og jeg havde en bule på hånden på størrelse med en golfbold. Noget måtte være brækket, selv om mine knæ gjorde mest ondt, beskriver danskeren situationen i B.T.

Det viste sig senere, at der ikke var brud nogle steder.