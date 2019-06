Lionel Messi har måske spillet sit sidste VM

Den argentinske fodboldstjerne er ikke sikker på, at han er med ved VM i Qatar i 2022.

Lionel Messi er en af tidernes bedste fodboldspillere, men det er ikke sikkert, at han nogensinde følger i Diego Maradonas fodspor ved at sikre Argentina et verdensmesterskab.

Messi kan nemlig have spillet sit sidste VM, for han er ikke sikker på, at fysikken tillader ham at være med til VM i Qatar i november og december 2022. Det siger Messi til Fox Sports Argentina.

- Jeg ved ikke, om jeg kommer til at være med ved næste VM. Jeg må se, om min krop holder. I dag har jeg det godt rent fysisk, men jeg er næsten 32 år, og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå.

- Mange ting kan ske, men jeg håber ikke, at jeg pådrager mig alvorlige skader, siger Messi, der vil være 35 år, når VM i Qatar begynder.

Han fik sin VM-debut under slutrunden i Tyskland i 2006. Hverken dengang, i 2010, 2014 eller sidste år i Rusland lykkedes han med at føre Argentina til guld. Tættest på var Messi og Argentina i 2014, hvor finalen blev tabt til Tyskland.

Tre gange har Messi også været med til at tabe finaler i Copa America, det sydamerikanske fodboldmesterskab. Finalenederlagene faldt i 2007, 2015 og 2016.

Derfor har han aldrig vundet en titel med Argentinas A-landshold, og det vil han nå, inden han skal på fodboldpension.

- Jeg vil afslutte min karriere efter at have vundet noget med det argentinske landshold, og hvis jeg ikke kan det, så vil jeg i hvert fald have prøvet det så mange gange som muligt.

- Jeg vil ikke sidde tilbage med en følelse af, at det ikke skete, fordi jeg lod chancerne passere, siger Messi.

Hans næste mulighed for at vinde et landsholdstrofæ er årets Copa America. Argentina spiller første gruppekamp 15. juni.

I 2008 var han en del af Argentinas U23-landshold, der vandt OL-guld i Beijing.