Line Jørgensens begivenhedsrige eftermiddag

Otte mål, super flot spil og så lige et rødt kort at lukke ned på. Den erfarne Team Esbjerg-back var i fokus i slutspilskampen mod Aarhus United.

Otte mål i kampen. Alle scoret i kampens første 20 minutter, og så lige et rødt kort at lukke opgøret ned på.

Jo, der var gang i løjerne for Team Esbjergs Line Jørgensen i søndagens slutspilskamp mod Aarhus United, der kastede en sejr på syv mål af sig.

- Det var dejligt at få scoret nogle mål. Det var som om, at alt jeg rørte ved i starten af kampen bare gik ind. Når det er tilfældet, handler det jo bare om at blive ved med at skyde, sagde Line Jørgensen med et smil.

Hun var dog ikke lige så venlig stemt, da kampens dommerpar undervejs i anden halvleg viste hende ud for tredje gang, hvilket betød, at holdkammeraterne måtte spille kampen færdig uden Jørgensens medvirken.

- Der er helt klart et par af udvisninger, som jeg synes godt kan dømmes, men vi skal da også have lov til at gå lidt til hinanden. Det er slutspil det her.

Line Jørgensen var glad for sejren, og hun tog det ikke så tungt, at forsvaret aldrig kom til at fungere, og Aarhus United fik lov til at lave 30 mål i kampen.

- Det er da for mange mål. Det er helt klart, men vi skal nok få vores defensiv op at stå igen. Vi blev lidt usikre på, hvad vi kunne tillade os.