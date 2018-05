Ligaspeedway: Region Varde vinder og snupper førstepladsen

SPEEDWAY: Ligaholdet fra Region Varde, der i de to seneste sæsoner har vundet henholdsvis guld og sølv, vil tilsyneladende også lege med i toppen i denne sæson.

Fredag aften vandt Region Varde hjemme på Varde Motor Arena i Outrup og Slangerup med 46-38. Den sejr giver to point plus et bonuspoint, da Region Varde efter et nederlag på to point i Slangerup i sidste uge er bedst i det indbyrdes regnskab.

Slangerup var dog godt med fredag aften i Outrup, men i den sidste halvdel af matchen viste kørerne fra Region Varde klassen.

Mads Korneliussen blev topscorer med 14 point, mens Mikkel Bech og australske Troy Batchelot fulgte lige bagefter med henholdsvis 13 og 12 point.

Men man kan vist roligt sige, at det kneb noget mere for Thomas Jørgensen, der er C-kører hos Region Varde. I flere af de tidligere matcher har han ellers gjort det rigtig godt, men fredag formåede han slet ikke at få scoret et eneste point.

Slangerup-topscorer blev Michael Jepsen Jensen med 15 point.

Fredagens hjemmesejr sender Region Varde op på ligaens førsteplads med otte for fire matcher, mens de forsvarende mestre fra fynske Fjelsted er nummer to med seks point for tre matcher.