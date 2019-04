Ligaprofil rejser hjem: Lukas Karlsson forlader Ribe-Esbjerg til sommer

Ribe-Esbjerg: Beslutningen er blevet vendt og drejet mange gange, men Lukas Karlsson har nu meddelt Ribe-Esbjerg HH, at han forlader klubben efter denne sæson.

Og Karlsson, der har været en stor profil i den danske liga helt siden 2007, forlader Danmark. Han rejser til Norge sammen med fruen Ida Bjørndalen Karlsson, der også har haft en fornem håndboldkarriere og blandt andet vundet Champions League med Viborg og DM-guld med Team Esbjerg.

- Havde jeg kun været mig selv, er det meget muligt, at jeg havde skrevet under på en ny aftale. Jeg kan jo rigtig gode lide at være i Ribe-Esbjerg og være med til at opbygge nogle ting, men nu har jeg også en familie at tage hensyn til, forklarer Lukas Karlsson.

Men man skal ikke være et sekund i tvivl om, at Ribe-Esbjerg meget gerne ville have beholdt den dygtige svensker i truppen.

- Vi har haft mange gode snakke med Lukas. Han er en fantastisk spiller og en formidabel fyr, så det ærgrer mig, at han ikke bliver hos os. Vi kunne sagtens se ham i vores klub flere år frem i tiden, men jeg kan sige, at vi har strakt os så langt som muligt for at lave en ny kontrakt, men det lykkedes desværre ikke, siger sportschef Sune Agerschou.

Og omkring det familiemæssige får Lukas Karlsson og fruen, der sammen har sønnen Oskar på tre år, endnu mere at glæde sig over i fremtiden. Ida Bjørndalen Karlsson er nemlig i lykkelige omstændigheder, og hun venter rent faktisk tvillinger i starten af oktober.

- Vi havde ellers sagt til hinanden, at vi kun skulle have to børn, så vi blev da lidt overraskede, da skanningen viste, at der er to børn på vej. Men det er fantastisk, og vi glæder os helt sindssygt, siger Lukas Karlsson med et smil.