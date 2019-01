Ligaen 2019: De danske speedwaymestre indleder med et brag på egen slagger

Region Varde, der nu gaflet Michael Jepsen Jensen som ny A-kører i stedet for Hans Andersen, åbner titelforsvaret hjemme på Varde Motor Arena med en match mod lokalrivalerne fra Esbjerg. Ligaen indledes den sidste onsdag i april med en speciel match for Holsteds nye sportschef.

SPEEDWAY: Vi må fortsat væbne os lidt tålmodighed, da der stadig er tre måneder til at der for alvor bliver gasset op til en ny speedwaysæson.

Nu er kalenderen for ligaen, der i 2019 kun tæller seks hold, imidlertid blevet offentliggjort – og Holsted er den ene part i premierematchen onsdag den 24. april, hvor klubben hjemme på Moldow Speedway Arena tager imod Slangerup.

Den match bliver uden tvivl speciel for Lars Munkedal, der er ny sportschef i Holsted, da den garvede speedwaymand i en længere årrække netop var holdleder for ligaholdet i Slangerup.

De forsvarende danske mestre fra Region Varde åbner deres sæson fredag den 3. maj med en match hjemme på Varde Motor Arena mod de evige rivaler fra Esbjerg, der med garanti er 100 procent opsat på at gøre en god figur i den nye sæson efter bommerten i fjor, hvor mestrene fra 2012 og 2013 sluttede på sidstepladsen.

Grindsted, der nåede semifinalen sidste år og nu har Hans Andersen som det store trækplaster, er også at finde i ligaen i den kommende sæson, hvor klubben åbner hjemme mod Slangerup onsdag den 1. maj.

Ligaen holder sommerferie i perioden fra 4. juli til 7. august, hvorefter de afgørende matcher i grundserien skal afvikles.

Der er ændret på strukturen i den nye sæson, da det har givet visse udfordringer, at Holstebro henover vinteren har valgt at trække sig.

De seks resterende hold – Region Varde, Slangerup, Holsted, Fjelsted, Grindsted og Esbjerg – møder hinanden ude og hjemme i grundserien.

Derefter bliver det sådan, at grundseriens nummer et og to er direkte kvalificeret til finalen, men de to klubber skal mødes ude og hjemme, hvor de mødes i to direkte dueller om retten til at afvikle den økonomisk attraktive superfinale.

Grundseriens nummer tre skal ud at kæmpe mod nummer fire, fem eller seks. Nummer tre har frit valg på alle hylder, og også her skal der køres en hjemmematch og en udematch.

Vælger nummer tre eksempelvis at møde grundseriens nummer seks, der jo måske er ligaens svageste mandskab, er nummer fire og fem tilbage. De skal så også mødes ude og hjemme.

Der er superfinale onsdag den 18. september.